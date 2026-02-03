ЦСКА и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч Зимнего Кубка РПЛ

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Мойзес, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Лусиано
"Краснодар": Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Мукаилов
Встреча состоится на стадионе "Аль-Нахайян" в Абу-Даби. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.
На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах. "Краснодар" располагается на первой строчке с 40 баллами в своем активе.