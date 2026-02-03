Матчи Скрыть

Главный тренер "Краснодара" объяснил продажу Перрена

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал расставание клуба с полузащитником Гаэтаном Перреном, который продолжит карьеру в "Лилле".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам тренера, решение о трансфере не было связано со спортивными причинами и не входило в планы клуба на зимнее окно.

У Перрена семейные обстоятельства, он должен быть во Франции.
Он пришёл, написал письмо в клуб, что ему нужно быть во Франции, клуб пошёл ему навстречу. Мы не планировали трансфер. Он был счастлив здесь, - заявил Мусаев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, накануне "быки" сообщили о трансфере Перрена в "Осер". Футболист выступал за южан с лета прошлого года. Всего он провёл за команду 20 матчей, забил два гола и оформил четыре ассиста.

"Краснодар" с 40 очками лидирует в чемпионате России. В тройке также идут "Зенит" и "Локомотив", у которых 39 и 37 очков соответственно.

