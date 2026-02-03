Главный тренер "Краснодара" объяснил продажу Перрена

У Перрена семейные обстоятельства, он должен быть во Франции.Он пришёл, написал письмо в клуб, что ему нужно быть во Франции, клуб пошёл ему навстречу. Мы не планировали трансфер. Он был счастлив здесь, - заявил Мусаев в эфире "Матч ТВ".
Напомним, накануне "быки" сообщили о трансфере Перрена в "Осер". Футболист выступал за южан с лета прошлого года. Всего он провёл за команду 20 матчей, забил два гола и оформил четыре ассиста.
"Краснодар" с 40 очками лидирует в чемпионате России. В тройке также идут "Зенит" и "Локомотив", у которых 39 и 37 очков соответственно.