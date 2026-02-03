Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
КраснодарПерерыв

Лукин - о матче с "Краснодаром": Баринов говорит, что дубль сделает

Игрок ЦСКА Матвей Лукин высказался о предстоящем матче против "Краснодара".
Фото: ФК ЦСКА
Матвей Лукин прокомментировал зимние сборы команды и высказался о новичках ЦСКА.

"Все хорошо, хорошая атмосфера, прекрасные условия. Новые игроки, которые прекрасно влились в команду. Посмотри, сегодня может быть забьют, отдадут что-нибудь интересное.
Бара говорит, что дубль сделает, посмотрим", - сказал Лукин в видео в Telegram-канале "МИР Российская Премьер-Лига".


Дмитрий Баринов стал игроком московского ЦСКА 13 января 2026 года. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.

Матч между "армейцами" и "Краснодаром" состоится сегодня, 3 февраля, в рамках Зимнего Кубка РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится