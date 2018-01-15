Агент Петреску: будем настаивать на снятии очков с "Кубани"

Агент бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску Николай Пырнеу сообщил о том, что клуб просит специалиста дать еще одну отсрочку по выплате задолженности по зарплате.При этом 50-летний румын категорически против. 17 января должно состояться заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором с краснодарского клуба могут снять очки.– Да. "Кубань" сегодня попыталась перенести заседание РФС 17 января.– Они попросили дать им отсрочку еще на месяц. Прислали в РФС бумагу. Но денег Дану не перевели...– Мы отказались и также направили в РФС бумагу, что против переноса заседания и больше навстречу "Кубани" не пойдем. Намерены идти до конца.– То же, что и всегда: подождите еще немного, вот-вот переведем. Только конкретики с их стороны нет... Какие-то невразумительные доводы и больше ничего. Мы три раза давали им отсрочку, а люди вообще этого не ценят. Никакого конструктива с их стороны.– Он прав. Петреску больше не тренирует "Кубань". И слава богу, учитывая как поступает руководство клуба. Правда, он добавил, что вопрос с выплатами решается… Ну-ну... Второй год работают в этом направлении.– Абсолютно точно! Мы не намерены откладывать заседание. Считаю, РФС не должен пойти на поводу у "Кубани".– В этом я очень сильно сомневаюсь. Но посмотрим. Как я уже говорил, хватит уже делать поблажки.– Я даже не доносил до него последнюю информацию о маневре "Кубани". В этом нет смысла. Мы уже до этого решили, что в последний раз пошли им навстречу. Согласились на три транша – декабрь, январь, февраль. Но краснодарцы даже первый транш не перевели!Если бы "Кубань" вела себя уважительно, адекватно в этом вопросе. А то я после 20 декабря набирал им по два раза в день, но никто трубки не снимал. Как так? Очень настроены решительно! Дан будет каждый месяц подавать заявление в РФС, чтобы с "Кубани" снимали очки, если не будет никаких подвижек. Таков регламент.