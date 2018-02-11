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Максим Канунников: уверен, что в весенней части мы увидим другой "Рубин"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников рассказал о работе на зимних сборах.

"Вообще на удивление эти сборы как-то легко даются нам. Не только мне, но и многие ребята это отмечают, что всё быстро как-то проходит, без нервотрепки. Мы тренируемся циклами — два дня по две тренировки, потом игра и одна тренировка. Нагрузка распределена очень хорошо. Все тренируются с желанием. С каждой тренировкой наигрываем связи, всё лучше понимаем друг друга. Я уверен, что в весенней части мы увидим другой "Рубин" нежели в осеннем отрезке", - цитирует Канунникова официальный сайт "Рубина".
Теги: Канунников Рубин
Сегодня, 12:43
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