"Центральный нападающий. По идее, нужен ещё опорный — под Барриоса. Ну и "десятка". Правый защитник? Нет, Мантуан справляется", - цитирует Аршавина "Фонтанка".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" может отдать форварда Лусиано Гонду в ЦСКА, а взамен получить центрального защитника Игоря Дивеева. Также сообщалось об интересе клуба к 19-летнему вингеру "Васко да Гама" Райану.
После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 набранными очками в своем активе.
Аршавин назвал три позиции в "Зените", которые нуждаются в усилении
Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, какие позиции необходимо усилить сине-бело-голубым.
Фото: ФК "Зенит"