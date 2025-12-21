Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
18:15
БарселонаНе начат
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
14:30
ПизаНе начат
Сассуоло
17:00
ТориноНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Аршавин назвал три позиции в "Зените", которые нуждаются в усилении

Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, какие позиции необходимо усилить сине-бело-голубым.
Фото: ФК "Зенит"
"Центральный нападающий. По идее, нужен ещё опорный — под Барриоса. Ну и "десятка". Правый защитник? Нет, Мантуан справляется", - цитирует Аршавина "Фонтанка".

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" может отдать форварда Лусиано Гонду в ЦСКА, а взамен получить центрального защитника Игоря Дивеева. Также сообщалось об интересе клуба к 19-летнему вингеру "Васко да Гама" Райану.

После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится