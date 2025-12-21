Матчи Скрыть

Защитник ЦСКА рассказал о лучшем моменте 2025 года

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о главном футбольном событии 2025 года.
Фото: ПФК ЦСКА
В интервью клубному телеграм-каналу защитник отметил успехи армейцев, с которыми он связывает самые яркие эмоции прошлого сезона.

- Наши выигранные Кубки, наполненные шампанским, - сказал игрок ЦСКА.

В сезоне-2024/2025 столичный коллектив добился серьезных результатов, завоевав бронзовые медали РПЛ, а также выиграв Кубок и Суперкубок России.

В текущем сезоне-2025/2026 Круговой продолжает оставаться важной фигурой в составе армейцев. Защитник принял участие во всех 18 матчах ЦСКА в РПЛ, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами на партнёров. ЦСКА имеет в активе 36 баллов и идёт на четвёртой строчке в чемпионате.

