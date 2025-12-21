"Что-либо обсуждать сейчас бессмысленно. Евсеев — главный тренер "Черноморца". Клуб "А" должен обратиться к клубу "Б", а "Динамо" Махачкала с нами не связывалось", - цитирует Гордиюка "Чемпионат".
В декабре махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева с поста главного тренера. По итогам 18 сыгранных туров команда располагается на 13 строчке в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками.
Вадим Евсеев на данный момент является главным тренером "Черноморца" - сообщалось, что специалист интересен махачкалинскому "Динамо", которое ищет нового главного тренера.е
В "Черноморце" отреагировали на возможное назначение Евсеева в махачкалинское "Динамо"
Генеральный директор "Черноморца" Константин Гордиюк высказался о возможном назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Черноморец"