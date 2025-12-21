Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
18:15
БарселонаНе начат
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
14:30
ПизаНе начат
Сассуоло
17:00
ТориноНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

В "Черноморце" отреагировали на возможное назначение Евсеева в махачкалинское "Динамо"

Генеральный директор "Черноморца" Константин Гордиюк высказался о возможном назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Черноморец"
"Что-либо обсуждать сейчас бессмысленно. Евсеев — главный тренер "Черноморца". Клуб "А" должен обратиться к клубу "Б", а "Динамо" Махачкала с нами не связывалось", - цитирует Гордиюка "Чемпионат".

В декабре махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева с поста главного тренера. По итогам 18 сыгранных туров команда располагается на 13 строчке в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками.

Вадим Евсеев на данный момент является главным тренером "Черноморца" - сообщалось, что специалист интересен махачкалинскому "Динамо", которое ищет нового главного тренера.е

