Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
18:15
БарселонаНе начат
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
14:30
ПизаНе начат
Сассуоло
17:00
ТориноНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

"Пришлось кое-что сократить". Аршавин признался, что в "Зените" почувствовали сокращение бюджета

Заместитель председателя правления "Зенита" по спортивному направлению Андрей Аршавин высказался о сокращении бюджета в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
— Много говорят и пишут о сокращении бюджета: что у "Зенита" стало меньше денег. Вы это чувствуете?

— В принципе, да, почувствовали. Пришлось кое-что сократить. Например, поездки на турниры, - приводит слова Аршавина "Фонтанка".

Ранее в СМИ появилась информация, что бюджет петербургского "Зенита" сокращен из-за снижения доходов "Газпрома".

По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата страны, чемпионом РПЛ впервые в истории стал "Краснодар".

