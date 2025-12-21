— Много говорят и пишут о сокращении бюджета: что у "Зенита" стало меньше денег. Вы это чувствуете?
— В принципе, да, почувствовали. Пришлось кое-что сократить. Например, поездки на турниры, - приводит слова Аршавина "Фонтанка".
Ранее в СМИ появилась информация, что бюджет петербургского "Зенита" сокращен из-за снижения доходов "Газпрома".
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата страны, чемпионом РПЛ впервые в истории стал "Краснодар".
"Пришлось кое-что сократить". Аршавин признался, что в "Зените" почувствовали сокращение бюджета
Заместитель председателя правления "Зенита" по спортивному направлению Андрей Аршавин высказался о сокращении бюджета в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"