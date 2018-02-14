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Министр спорта России: поступок игрока "Тосно" говорит о его низком уровне культуры (видео)

Видеоролик, в котором футболист "Тосно" сморкается в пятитысячную купюру, говорит о низком уровне культуры отдельного спортсмена и не влияет на имидж чемпионата мира-2018 и сборной России, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Полузащитник молодежного состава "Тосно" Станислав Манаев в начале недели выложил в сети видео, в котором он сморкается в пятитысячную купюру. Ролик вызвал гневную реакцию, игрок удалил запись, и пояснил, что это была шутка, а купюра не настоящая.

"Безусловно, этот ролик говорит о низком уровне культуры отдельного спортсмена. Насколько я знаю, он уже принес извинения, сказал, что это была шутка. Уверен, это послужит ему уроком. Этот инцидент не имеет никакого отношения ни к чемпионату мира, ни к подготовке России к этому празднику. Это не имеет отношения к образу игрока сборной России. У нас профессионально футболом занимаются сотни тысяч человек. Лишь несколько из них играют за сборную. Невозможно уследить за поступками всех профессиональных футболистов", - цитирует Колобкова "Р-Спорт".
Теги: Тосно
Вчера, 23:06
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№2 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 00:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кремлёвские жители сморкаются только в тысячедолларовые банкноты...


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:39) #
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А когда руководство страны и депутаты увеличивая себе зарплаты на многие десятки тысяч об Олигархах ....НЕ ГОВОРЮ ...УВЕЛИЧИВАЮТ ПЕНСИЮ НАШИМ ПЕНСИОНЕРАМ НА 400 РУБЛЕЙ...они сморкаются в душу ЛЮДЯМ....ПРО ЭТО ВСЕ МОЛЧАТ....за исключением некоторых честных Людей.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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