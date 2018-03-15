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Александр Кержаков: в России растёт талантливое поколение футболистов

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал назначение на должность главного тренера юношеской сборной России.

"Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в ВШТ. Меня также позвали работать в систему "Зенита" координатором юношеских команд. За это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах. Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение. И очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу ? с будущим нашего футбола", - цитирует Кержакова официальный сайт РФС.
Теги: Кержаков Юношеская сборная России
Сегодня, 19:05
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№2 Написал: Clover (Сегодня, 19:37) #
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Помянем это поколение, коль им такого кривоногого недоумка в тренеры навесили.


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: romazab romazab (Сегодня, 19:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не для таких убогих ростили, чтоб прибить их за полгода своей квалификацией


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
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