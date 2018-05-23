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Агент о предложении "Краснодара" к Урошу Спайичу: он не поедет в Россию
Известный бельгийский агент Сантуш Верхулст заявил, что защитник "Андерлехта" и сборной Сербии Урош Спайич не собирается переходить в "Краснодар".
"Урош не хочет переезжать в Россию, для его карьеры будет лучше принять предложение из более топовых чемпионатов, так что вряд ли он окажется в этом клубе.
А вот если "Краснодар" сделает предложение Николасу Ломбертсу, он может согласиться», – цитирует Верхулста СЭ.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" предложил за Спайича 5 млн евро
"Урош не хочет переезжать в Россию, для его карьеры будет лучше принять предложение из более топовых чемпионатов, так что вряд ли он окажется в этом клубе.
А вот если "Краснодар" сделает предложение Николасу Ломбертсу, он может согласиться», – цитирует Верхулста СЭ.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" предложил за Спайича 5 млн евро
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