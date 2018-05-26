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Игорь Резвухин: получит ли "Амкар" лицензию? Узнаете 30 мая

Гендиректор "Амкара" Игорь Резвухин не стал комментировать информацию о том, что клуб может сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.

"Сейчас ничего вам сказать не могу, не буду комментировать. Получит ли "Амкар" лицензию? Все узнаете 30 мая. Сейчас же не хочу комментировать слухи", - цитирует Резвухина "Спорт-Экспресс".
Теги: Резвухин Амкар
Сегодня, 17:24
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гендиректор "Амкара":
-Получит ли "Амкар" лицензию? Все узнаете 30 мая


да иди ты на ъуй, интриган сраный..
прям напустил нее6ически туману.. аж, заинтересовал...
прям, к букмекерам люди ломятся, ставки делают..

ещё один *эффективный менеджер*


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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