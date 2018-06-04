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Сергей Семак: есть ощущение недосказанности из-за ухода из "Уфы"

Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что ему немного грустно покидать башкирский клуб.

"Конечно, немного грустно оставлять команду. Есть ощущение легкой недосказанности. Есть хороший шанс пробиться в Лигу Европы через квалификацию. Хочу пожелать в этом удачи следующему тренерскому штабу.

Могу только поблагодарить каждого игрока. Все они очень профессионально относились к обязанностям. Их труд был награжден результатом. Надеюсь, что команда будет двигаться только вперед, а всплеск интереса к футболу сохранится. Надеюсь, что и новый стадион будет построен. И будет заполнен", - сказал Семак в интервью пресс-службе клуба.
Теги: Семак Уфа Зенит
Сегодня, 17:11
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(1)
№9 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Монах
какая уж тут недосказанность- грустно, что бабло правит миром и даже порядочные люди отступают от принципов морали и нравственности.

Он и так для Уфы сделал очень многое.Это естественно что получив новый вызов человек пошел.С ресурсами Зенита возможностей у тренера куда больше,чем бороться за место в шестерке-семерке и каждый год отдавать лидеров другим.И при чем здесь порядочность?Он их бросил посреди сезона или это случилось внезапно?Это например Бышовец в 1998 поступил непорядочно забив болт на Зенит ради сборной,а команда после первого круга шла второй,а осталась пятой и Бышовцу это счастья не принесло.Вот это непорядочно,а так сезон провел ударно,дал некоторым игрокам приглашение в более сильные клубы,порадовал болел местных.Просто есть предложения которыми не кидаются и от которых не отказываются.Это шанс для Семака поработать на высшем уровне.Справится станет очень перспективным тренером с паспортом,не справится найдет вариант менее сложный.Но только трус или дурак откажется от повышения и шанса сделать карьеру на высшем уровне ради прозябания в средней команде,где каждый год может стать последним перед пердивом в любом момент как пойдут проблемы с финансированием.Настоящий спортсмен постоянно идет вверх,берет новую нагрузку.Для Уфы это потолок и большего с теми игроками и финансами не сделать и Семак это отлично понимает.


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Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№8 Написал: grisha (Сегодня, 18:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: алера Ничейный
Рабский постулат.В таком контексте.
"Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше".

Для бездарностей это - уверен, что семак именно такой - ему надо пробиваться по партийной линии
Жаль, что ему приказали выбрать Зенит
Смотреть весь год, как команды будут ложиться под семечки - омерзительно
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 18:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Лис,
Рома Евсеенко,

да ладно, я ж не спорю, что Семак хороший парень, тем более стал тренером Зенита.
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Монах
какая уж тут недосказанность- грустно, что бабло правит миром и даже порядочные люди отступают от принципов морали и нравственности.

В чем ты видишь нарушение морали и нравственности? Семак обязался всю жизнь в Уфе провести?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№5 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 18:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Рома Евсеенко
Цитата: Монах
какая уж тут недосказанность- грустно, что бабло правит миром и даже порядочные люди отступают от принципов морали и нравственности.

Ну да...сколько у Богданыча на шее 6? 8? Ты их кормить будешь?Или у него зарплата как у Манчини??...грустно ему


ой блин, заголосил. прям до Зенита все его дети голодали, а тут прям спасли парня- вырвали из нищеты и забвения.
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
№4 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 17:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Монах
какая уж тут недосказанность- грустно, что бабло правит миром и даже порядочные люди отступают от принципов морали и нравственности.

Ну да...сколько у Богданыча на шее 6? 8? Ты их кормить будешь?Или у него зарплата как у Манчини??...грустно ему
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 17:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рабский постулат.В таком контексте.
"Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше".
Это естественно.[/quote]

не спорю, но при этом не причитают про недосказанность
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
№2 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:53) #
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Цитата: Монах
и даже порядочные люди отступают от принципов морали и нравственности.

Рабский постулат.В таком контексте.
"Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше".
Это естественно.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 17:46) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
какая уж тут недосказанность- грустно, что бабло правит миром и даже порядочные люди отступают от принципов морали и нравственности.
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
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