Сергей Семак: есть ощущение недосказанности из-за ухода из "Уфы"

Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что ему немного грустно покидать башкирский клуб."Конечно, немного грустно оставлять команду. Есть ощущение легкой недосказанности. Есть хороший шанс пробиться в Лигу Европы через квалификацию. Хочу пожелать в этом удачи следующему тренерскому штабу.Могу только поблагодарить каждого игрока. Все они очень профессионально относились к обязанностям. Их труд был награжден результатом. Надеюсь, что команда будет двигаться только вперед, а всплеск интереса к футболу сохранится. Надеюсь, что и новый стадион будет построен. И будет заполнен", - сказал Семак в интервью пресс-службе клуба.