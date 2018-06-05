Павел Погребняк: мне уже надоело забирать свои деньги через суды

Нападающий Павел Погребняк рассказал, что почти не получил никаких денег за выступления в "Тосно".- Сказать, что в шоке, значит, ничего не сказать. Теперь "Тосно"… Выиграли Кубок - так развивайте клуб, двигайтесь вперед! А видите, что происходит? Непонятная ситуация. Мягко говоря, некрасивая. Мне уже надоело забирать свои деньги через суды.