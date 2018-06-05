Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4285
Отдых в Крыму. 191
Mузыка 5723
Курилка 1534
КБ-Гостевая 26674
Ситуация на юго-востоке Украины 119534
Зенит 104676
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26

Новости партнеров

Павел Погребняк: мне уже надоело забирать свои деньги через суды

Нападающий Павел Погребняк рассказал, что почти не получил никаких денег за выступления в "Тосно".

- После возвращения в Россию из Англии вы судились с "Динамо", которое в одностороннем порядке расторгло с вами контракт, а до этого отправила в дубль. Теперь рискуете не получить денег от "Тосно"… Не в шоке от российского футбола?

- Сказать, что в шоке, значит, ничего не сказать. Теперь "Тосно"… Выиграли Кубок - так развивайте клуб, двигайтесь вперед! А видите, что происходит? Непонятная ситуация. Мягко говоря, некрасивая. Мне уже надоело забирать свои деньги через суды.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Погребняк
Сегодня, 02:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.