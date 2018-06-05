Агент: обсуждаем с "Краснодаром" условия контракта Карраскаля

Норман Капуоццо, представитель полузащитника "Карпат" Хорхе Карраскаля, подтвердил информацию об интересе "Краснодара" к 20-летнему колумбийцу.– Сейчас обсуждаем условия контракта, которые могут быть предложены. Так что пока идет стадия дискуссии между нами и "Краснодаром"."Быки" могут отдать за Карраскаля до 4 миллионов евро. Не исключено, что "Краснодар", заключив контракт с полузащитником, оставит его в аренде в "Карпатах" до зимы. В минувшем сезоне чемпионата Украины на счету Хорхе 22 матча, 6 голов и 2 результативных паса.