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Агент: обсуждаем с "Краснодаром" условия контракта Карраскаля

Норман Капуоццо, представитель полузащитника "Карпат" Хорхе Карраскаля, подтвердил информацию об интересе "Краснодара" к 20-летнему колумбийцу.

– Правда, что Карраскаль может перейти в этот клуб?

– Сейчас обсуждаем условия контракта, которые могут быть предложены. Так что пока идет стадия дискуссии между нами и "Краснодаром".

"Быки" могут отдать за Карраскаля до 4 миллионов евро. Не исключено, что "Краснодар", заключив контракт с полузащитником, оставит его в аренде в "Карпатах" до зимы. В минувшем сезоне чемпионата Украины на счету Хорхе 22 матча, 6 голов и 2 результативных паса.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Краснодар Трансферы
Сегодня, 17:42
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№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Спартак, не спать! Увести у быков и Карраскаля
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:46) #
  • +1
  •  (3)

чего трезвонить, сейчас кто-нибудь подрежет его, опять ныть будут)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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