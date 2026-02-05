Единственным исключением стал "Реал". Поздравления в адрес Роналду появились от "Аль-Насра", "Манчестер Юнайтед", "Спортинга". "Ювентуса" и национальной команды Португалии, тогда как мадридский клуб не опубликовал никаких сообщений в социальных сетях. Отсутствие реакции со стороны "Реала" вызвало недовольство среди болельщиков в социальных сетях.
Футболист выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. Сейчас форвард является игроком "Аль-Насра".
Стало известно, какой бывший клуб Роналду не поздравил его с 41-летием
В день 41-летия Криштиану Роналду большинство его бывших и нынешних команд публично поздравили португальца с днём рождения.
Фото: ФК "Аль-Наср"