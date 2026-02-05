Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

Стало известно, какой бывший клуб Роналду не поздравил его с 41-летием

В день 41-летия Криштиану Роналду большинство его бывших и нынешних команд публично поздравили португальца с днём рождения.
Фото: ФК "Аль-Наср"
Единственным исключением стал "Реал". Поздравления в адрес Роналду появились от "Аль-Насра", "Манчестер Юнайтед", "Спортинга". "Ювентуса" и национальной команды Португалии, тогда как мадридский клуб не опубликовал никаких сообщений в социальных сетях. Отсутствие реакции со стороны "Реала" вызвало недовольство среди болельщиков в социальных сетях.

Футболист выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. Сейчас форвард является игроком "Аль-Насра".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится