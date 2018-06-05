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Роман Широков: передо мной стоит задача усилить "Динамо" качественными футболистами
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал назначение на должность директора по селекции московского "Динамо".
"Назначение сюрпризом не стало. Передо мной стоят задачи усилить "Динамо" качественными футболистами и готовить предложения по комплектованию команд. У нас в "Динамо" их много. Это и главная команда, и молодёжная, а в академии и вовсе с десяток коллективов. Также на мне формирование стратегии развития "Динамо" — как сегодняшнего дня, так и на долгосрочный период. Окончательные же решения — за руководством.
То, какие позиции требуют усиления, определяет главный тренер. Соответственно его пожеланиям и будет вестись поиск игроков. Безусловно, игроков буду смотреть сам. Это часть моей работы, я считаю, что по-другому и быть не может.
Для нас приоритет – это клубная академия. Но если на нужную позицию не будет своего воспитанника соответствующего уровня или таланта и перспектив достичь этот уровень, то будем рассматривать все возможные варианты", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
"Назначение сюрпризом не стало. Передо мной стоят задачи усилить "Динамо" качественными футболистами и готовить предложения по комплектованию команд. У нас в "Динамо" их много. Это и главная команда, и молодёжная, а в академии и вовсе с десяток коллективов. Также на мне формирование стратегии развития "Динамо" — как сегодняшнего дня, так и на долгосрочный период. Окончательные же решения — за руководством.
То, какие позиции требуют усиления, определяет главный тренер. Соответственно его пожеланиям и будет вестись поиск игроков. Безусловно, игроков буду смотреть сам. Это часть моей работы, я считаю, что по-другому и быть не может.
Для нас приоритет – это клубная академия. Но если на нужную позицию не будет своего воспитанника соответствующего уровня или таланта и перспектив достичь этот уровень, то будем рассматривать все возможные варианты", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
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