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Роман Широков: передо мной стоит задача усилить "Динамо" качественными футболистами

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал назначение на должность директора по селекции московского "Динамо".

"Назначение сюрпризом не стало. Передо мной стоят задачи усилить "Динамо" качественными футболистами и готовить предложения по комплектованию команд. У нас в "Динамо" их много. Это и главная команда, и молодёжная, а в академии и вовсе с десяток коллективов. Также на мне формирование стратегии развития "Динамо" — как сегодняшнего дня, так и на долгосрочный период. Окончательные же решения — за руководством.

То, какие позиции требуют усиления, определяет главный тренер. Соответственно его пожеланиям и будет вестись поиск игроков. Безусловно, игроков буду смотреть сам. Это часть моей работы, я считаю, что по-другому и быть не может.

Для нас приоритет – это клубная академия. Но если на нужную позицию не будет своего воспитанника соответствующего уровня или таланта и перспектив достичь этот уровень, то будем рассматривать все возможные варианты", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Динамо
Сегодня, 19:05
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3
(1)
№3 Написал: Илья Губаров (Сегодня, 20:30) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 5.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: неглор Лондон (Сегодня, 19:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
банана банамама


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Вперед Манчестер Юнайтед.
Регистрация: 28.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 19:18) #
  • -1
  •  (1)
online

В Рубин его надо! Будет - Роман с Камнем smile


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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