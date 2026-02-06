Матчи Скрыть

Агент Селюк: Дуран может потопить "Зенит"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном переходе Джона Дурана в "Зенит".
Ранее сообщалось, что "Зенит" согласовал с "Аль-Насром" аренду колумбийского нападающего. По мнению Селюка, такие футболисты, как Дуран, вносят разлад в команду.

"Дуран — талантливый футболист, но у него явно проблемы с головой.
Со стороны кажется, что он неуправляемый. И мне не понятно, как Семак будет с ним справляться.
Наверное, большая группа латиноамериканцев в "Зените" поможет Семаку, иначе Дуран просто может потопить "Зенит". Такие игроки часто вносят разлад в коллектив. К ним нужен особый подход", — сказал агент.

В текущем сезоне Джон Дуран провел за "Фенербахче", за который выступает на правах аренды, 21 матч, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Соглашение "Аль-Насра" с игроком рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 32 млн евро.

