Агент Селюк: Дуран может потопить "Зенит"

"Дуран — талантливый футболист, но у него явно проблемы с головой.
Со стороны кажется, что он неуправляемый. И мне не понятно, как Семак будет с ним справляться.Наверное, большая группа латиноамериканцев в "Зените" поможет Семаку, иначе Дуран просто может потопить "Зенит". Такие игроки часто вносят разлад в коллектив. К ним нужен особый подход", — сказал агент.
В текущем сезоне Джон Дуран провел за "Фенербахче", за который выступает на правах аренды, 21 матч, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Соглашение "Аль-Насра" с игроком рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 32 млн евро.