Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Зенит2 тайм

Пономарев оценил победу "Динамо" над ЦСКА на Зимнем кубке РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info поражение армейцев от "Динамо" в серии пенальти в матче предсезонного турнира.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению ветерана, ЦСКА весной будет бороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

— Обе команды уже неплохо подготовились ко второй части чемпионата. Так, немножко связи нарушены ещё, но во втором тайме армейцы очень даже предпочтительно выглядели. Когда молодежь вышла. Воронов понравился. Я вот только не понял: или он так удачно пробил, когда был гол, или же зряче он бил. Если зряче, то это высший пилотаж. Но молодежь в любом случае интересная.

Несмотря на поражение, армейцы выглядели намного предпочтительнее соперника. На поражение по пенальти вообще не стоит обращать внимание.
Думаю, весной ЦСКА будет бороться за первое место,
— отметил Пономарев.

Основное время матча между ЦСКА и "Динамо" завершилось вничью 1:1 после голов Максима Осипенко (59', пенальти) и Максима Воронова. В серии пенальти бело-голубые одержали верх со счетом 5:3 благодаря сейву вратаря команды Андрея Лунева после удара с точки полузащитника армейцев Даниэля Руиса.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится