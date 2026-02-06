Пономарев оценил победу "Динамо" над ЦСКА на Зимнем кубке РПЛ

— Обе команды уже неплохо подготовились ко второй части чемпионата. Так, немножко связи нарушены ещё, но во втором тайме армейцы очень даже предпочтительно выглядели. Когда молодежь вышла. Воронов понравился. Я вот только не понял: или он так удачно пробил, когда был гол, или же зряче он бил. Если зряче, то это высший пилотаж. Но молодежь в любом случае интересная.
Несмотря на поражение, армейцы выглядели намного предпочтительнее соперника. На поражение по пенальти вообще не стоит обращать внимание.
Думаю, весной ЦСКА будет бороться за первое место,— отметил Пономарев.
Основное время матча между ЦСКА и "Динамо" завершилось вничью 1:1 после голов Максима Осипенко (59', пенальти) и Максима Воронова. В серии пенальти бело-голубые одержали верх со счетом 5:3 благодаря сейву вратаря команды Андрея Лунева после удара с точки полузащитника армейцев Даниэля Руиса.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info