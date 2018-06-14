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Игрок "Амкара" Комолов: играть в футбол не так просто, как вам кажется

Полузащитник "Амкара" Павел Комолов прокомментировал отзыв лицензии у пермского клуба для участия в РФПЛ и ФНЛ.

"Многие считают, что "Амкар" закрыли из-за высоких зарплат, но в "Амкаре" платят меньше, чем в остальных командах премьер-лиги. Если бы зарплаты были бы совсем низкими, в эту команду никто бы не пошел играть.

Те, кто говорит, что у нас слишком высокие доходы, наверное, думают, что футбол – слишком легкая штуковина. Но в него играть не так-то легко, как кажется со стороны. Это нифига не так! Да и век футболиста короток.

С другой стороны, сложно не согласиться с тем, что народ у нас живет не слишком хорошо. А клубам выделяют деньги из бюджетов… Не могу сказать, что это правильный путь", – цитирует Комолова Спорт-Экспресс.
Теги: Амкар Комолов
Сегодня, 10:31
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№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:27) #
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Болеет за:
«Ростов»
Комолова в какой-нибудь клуб РФПЛ могут и взять, а в клуб ФНЛ точно возьмут.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:14) #
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online

А работать за низкую зарплату вообще сложно!
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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