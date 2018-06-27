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Александр Ширко: шансы пройти сборную Испании? Думаю, 30 на 70 (3)
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Фелипе Кайседо может вернуться в "Локомотив"
По информации Calciomercato, "Локомотив" интересуется нападающим «Лацио» Фелипе Кайседо.
Футболист уже играл за московский клуб в 2011–2013 годах. За "Локомотив" Кайседо провел 63 матча во всех турнирах, забил 15 голов.
В минувшем сезоне в составе "Лацио" он отличился 6 раз в 33 играх.
Футболист уже играл за московский клуб в 2011–2013 годах. За "Локомотив" Кайседо провел 63 матча во всех турнирах, забил 15 голов.
В минувшем сезоне в составе "Лацио" он отличился 6 раз в 33 играх.
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