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Фелипе Кайседо может вернуться в "Локомотив"

По информации Calciomercato, "Локомотив" интересуется нападающим «Лацио» Фелипе Кайседо.

Футболист уже играл за московский клуб в 2011–2013 годах. За "Локомотив" Кайседо провел 63 матча во всех турнирах, забил 15 голов.

В минувшем сезоне в составе "Лацио" он отличился 6 раз в 33 играх.
Теги: Кайседо Локомотив
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