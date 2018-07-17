Игорь Рабинер - о Кирьякове: в полицию заявлять не буду. Не хочу тратить время на дебила

Журналист Игорь Рабинер в фэйсбуке сообщил, что не намерен заявлять в полицию на бывшего главного тренера тульского "Арсенала" Сергея Кирьякова из-за нападения."Год с лишним назад, в мае 2017-го, я раскритиковал его за работу и особенно поведение во главе тульского "Арсенала". Причем критика была, что называется, совершенно рабочая, без намека на оскорбления. Я помнил, что что-то такое было, но без деталей.Спускаюсь из студии вниз, там стоит Кирьяков. Видит меня, спрашивает: "Ты мне ничего не хочешь сказать?" Я понимаю, о чем речь, и говорю: "Ничего. Все правильно я тогда написал". И тут он бьет меня по лицу со словами: "Да я единственный тренер, с которым Тула осталась в премьер-лиге!" Я полез на него, но тут несколько человек нас растащили. Мы обменялись еще парой добрых фраз, ни одна буква из которых не может быть опубликована, и разошлись — он на эфир, я домой.Чувствую себя совершенно нормально, в полицию заявлять не хочу, потому что мое и без того насыщенное время стоит слишком дорого, чтобы тратить его на этого дебила. Репутации — достаточно", — написал Рабинер.