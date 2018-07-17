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Игорь Рабинер - о Кирьякове: в полицию заявлять не буду. Не хочу тратить время на дебила

Журналист Игорь Рабинер в фэйсбуке сообщил, что не намерен заявлять в полицию на бывшего главного тренера тульского "Арсенала" Сергея Кирьякова из-за нападения.

"Год с лишним назад, в мае 2017-го, я раскритиковал его за работу и особенно поведение во главе тульского "Арсенала". Причем критика была, что называется, совершенно рабочая, без намека на оскорбления. Я помнил, что что-то такое было, но без деталей.

Спускаюсь из студии вниз, там стоит Кирьяков. Видит меня, спрашивает: "Ты мне ничего не хочешь сказать?" Я понимаю, о чем речь, и говорю: "Ничего. Все правильно я тогда написал". И тут он бьет меня по лицу со словами: "Да я единственный тренер, с которым Тула осталась в премьер-лиге!" Я полез на него, но тут несколько человек нас растащили. Мы обменялись еще парой добрых фраз, ни одна буква из которых не может быть опубликована, и разошлись — он на эфир, я домой.

Чувствую себя совершенно нормально, в полицию заявлять не хочу, потому что мое и без того насыщенное время стоит слишком дорого, чтобы тратить его на этого дебила. Репутации — достаточно", — написал Рабинер.
Теги: Рабинер Кирьяков
Вчера, 23:00
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8
(5)
№8 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 00:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Маловато этому еврею вломил...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:01) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ждём очередной шедевр "Как убивали Раб-и-негра".


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Вчера, 23:31) #
  • 0
  •  (0)

следующий спарринг Канчельскис-Рабинер wink
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: GPS (Вчера, 23:28) #
  • -2
  •  (2)

Сдавайте макулатуру. Старые "как убивали" меняйте на новые..)))
Активнее, граждане! wink
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Мало ли невостребованных, вон Кончельскис "лается" ,но не дерется и не кусается.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№3 Написал: скальп (Вчера, 23:09) #
  • -6
  •  (6)
online

Физрук раздухарился потому что как тренер нулище
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:06) #
  • +3
  •  (7)

Оба пропиарились. Лаврова на них нет, чтобы дебилами назвать. joy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Вчера, 23:04) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
Киря завелся.
Не востребован вот и бесится
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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