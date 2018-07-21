A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА и "Енисей" разошлись миром в последнем товарищеском матче перед стартом РФПЛ

Сегодня, на ВЭБ-арене в рамках подготовки к предстоящему сезону в товарищеском матче встречались ЦСКА и "Енисей".

ЦСКА – Енисей – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Ефремов (34), 1:1 – Обрадович (59, с пенальти).

ЦСКА: Помазун, Щенников, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Хосонов (Тикнизян, 86), Дзагоев (Жамалетдинов, 46), Бистрович, Ефремов, Чалов, Витиньо (Бийол, 70).

Енисей: Юрченко, Занев, Грицаенко (Гавазай, 61), Дугалич, Ятченко, Комков (Саркисов, 46), Зотов (Фатуллаев, 75), Комолов, Гасанов (Харитонов, 81), Обрадович (Бодул, 61), Кутьин (Рожков, 46).
Теги: ЦСКА Енисей
Сегодня, 15:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: скальп (Сегодня, 15:34) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Максим I
Не совсем понятно, зачем последний контрольный матч проводить 3/4 вторым составом? Конечно, тренеру виднее, что он там хочет наиграть в нестандартных ситуациях, но СК-то уже на следующей неделе...

Глазки ослиные протри,это и есть практически ваша основа,это же ваша сега мега молодежь которой вы так кичитесь,наслаждайтесь
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не совсем понятно, зачем последний контрольный матч проводить 3/4 вторым составом? Конечно, тренеру виднее, что он там хочет наиграть в нестандартных ситуациях, но СК-то уже на следующей неделе...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: tantara002 (Сегодня, 15:24) #
  • -1
  •  (1)

Аленичев, Карпин, Тихонов, Парфенов. Кто еще из кб главный тренер?


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.