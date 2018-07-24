A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Мануэл Фернандеш: пока я в "Локомотиве", буду помогать команде добиваться новых высот

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш на встрече с болельщиками рассказал, что намерен и дальше помогать команде добиваться побед, однако о своем будущем ничего конкретного не сказал.

"Не знаю, что будет в будущем, но пока я в "Локомотиве", я буду помогать команде добиваться новых высот", - цитирует Фернандеша Sport24.ru.
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 01:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.