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Луис Адриано: я обожаю Украину, благодарен ей, что она сделала меня тем, кто я есть

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано рассказал о возможном получении украинского паспорта, когда он еще выступал за донецкий "Шахтер".

"История про украинский паспорт? Ничего там серьезного не было. Кто-то пошутил, все восприняли это буквально и стали раздувать. Но я восемь лет прожил на Украине, играл там, обожаю эту страну. Благодарен ей, что она сделала меня тем, кто я есть. Это правда, со мной это было — я люблю Украину", - цитирует Адриано "Чемпионат.сом".

Напомним, что Адриано стал игроком "Спартака" зимой 2017-го.
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 17:11
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№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:16) #
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Цитата: Батька
Человек дал огромное интервью ... тут как всегда кусок дернули - провокационный про Украину )) и быстро жирным его для срача, фееричные дЕбилы !

именно
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 17:14) #
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online

Человек дал огромное интервью ... тут как всегда кусок дернули - провокационный про Украину )) и быстро жирным его для срача, фееричные дЕбилы !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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