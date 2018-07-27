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Александр Егоров: про желание "Спартака" установить ВАР читал только в СМИ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на вопросы об использовании систем ВАР в российском футболе.

– Что будет с видеоповторами в этом сезоне?

– Процесс пошел. Вчера на исполкоме было принято решение, что девять матчей этого сезона – полуфиналы Кубка России, финал, стыковые игры – проведем в режиме онлайн с ВАР.

– А вот "Краснодар" и "Спартак" за свой счет хотят установить ВАР...

– На стадионе "Краснодара" эта комната уже оборудована. Про "Спартак" читал только в СМИ. Но все нужно делать шаг за шагом. Сначала тест. Вы же видели, насколько это непростое мероприятие. Пока такая комната есть только в Краснодаре.

– А более скромные клубы придется заставлять это делать?

– Это вопрос не в моей компетенции. Принято решение по девяти матчам. Я должен сделать так, чтобы – а) люди имели квалификацию для работы в этой комнате, б) провести тестовый матч в режиме онлайн.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Егоров Спартак
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