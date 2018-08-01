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Экс-глава Дагестана: многих наших сажают, но есть еще дагестанцы, которые могут помочь "Анжи"

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов считает, что помочь "Анжи" с финансовыми трудностями может только частный бизнес.

"Надо ко многим выходить с этим предложением. Хотя сейчас многих наших сажают, на свободе еще остались дагестанцы, которые имеют возможность поддержать "Анжи". Я думаю, мы, дагестанцы, которые бесспорно любят Дагестан, должны собраться и подумать, кто, что может сделать для того, чтобы "Анжи" нормально функционировал, имел финансовую поддержку и играл", - сказал Абдулатипов.

Говорит Москва
Теги: Анжи
Сегодня, 11:48
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№7 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 12:18) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: verhdon27
Самая беспредельная республика в России. Там практически никто не платит налоги и не оплачивает услуги ЖКХ.

Неужели самая? А как же тогда Чечня,Ингушетия и далее по списку ...
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 12:17) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хотя сейчас многих наших сажают, на свободе еще остались дагестанцы, которые имеют возможность поддержать "Анжи".

Крик души: "Всех не пересадите" smile


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008 [жалоба]
№5 Написал: Fint Москва (Сегодня, 12:13) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Александр Ковалёв
"многих наших сажают" - а тебя тогда когда посадят?

От каждой семьи по одному! Зятя его посадили, может на этом и прокатит ему... wink blush
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:12) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Усе сядите!Те,кто ещё не сидит это не их заслуга,а недоработка органов правосудия.На кой этой республике футбол???
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:04) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
Самая беспредельная республика в России. Там практически никто не платит налоги и не оплачивает услуги ЖКХ.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 12:03) #
  • +4
  •  (4)
online

"многих наших сажают" - а тебя тогда когда посадят?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:49) #
  • +4
  •  (6)

Из тех кого еще не успели посадить? )) Так это - вопрос времени.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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