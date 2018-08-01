Экс-глава Дагестана: многих наших сажают, но есть еще дагестанцы, которые могут помочь "Анжи"

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов считает, что помочь "Анжи" с финансовыми трудностями может только частный бизнес."Надо ко многим выходить с этим предложением. Хотя сейчас многих наших сажают, на свободе еще остались дагестанцы, которые имеют возможность поддержать "Анжи". Я думаю, мы, дагестанцы, которые бесспорно любят Дагестан, должны собраться и подумать, кто, что может сделать для того, чтобы "Анжи" нормально функционировал, имел финансовую поддержку и играл", - сказал Абдулатипов.