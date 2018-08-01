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Деталями перехода Константина Рауша в "Динамо" займется полиция

Возбуждено уголовное в связи с трансфером защитника Константина Рауша из "Кельна" в московское "Динамо".

В апреле этого года 28-летний футболист подписал контракт с "Динамо", после чего появилась информация, что руководство клуба в частности экс-генеральный директор клуба Евгений Муравьев, подозревается в коррупции. МВД инициировал проверку.

"По факту хищения денежных средств у футбольного клуба "Динамо" возбуждено уголовное дело. Оно связано с заключением посреднического договора между клубом и компанией Golden Toys в связи с трансфером из "Кельна" футболиста Константина Рауша. В действительности услуги посредника при этом трансфере не использовались, "Кельн" отрицает участие посредников в переговорах.

В клубе была проведена внутренняя проверка, на оплату услуг Golden Toys председателем Общества "Динамо" был наложен запрет, а результаты проверки были направлены в правоохранительные органы", — говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Р-Спорт
Теги: Динамо Кельн Рауш
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