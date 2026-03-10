Матчи Скрыть

"Краснодар" может провести товарищеский матч в конце марта

"Краснодар" может сыграть против команды из Медиалиги.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, с высокой долей вероятности "Краснодар" 28 марта проведет товарищеский матч против "Амкала".

Команды уже играли в марте 2025 года. Тогда встреча закончилась разгромным поражением медиакоманды со счетом 1:6.

"Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам 20 туров и имеет в своем активе 43 набранных очка. От идущего вторым "Зенита" команду отделяет один балл.

Источник: "СЭ"

