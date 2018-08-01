Александр Максименко: от Реброва не было никакого негатива

Голкипер "Спартака" Александр Максименко заявил, что вратарь красно-белых Артем Ребров подбодрил его после матча 1-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0).– Каждому пожал руку. Поздравил с победой, сказал: "Молодцы, двигаемся дальше. Ошибки разберем, хорошие моменты посмотрим".– Тоже пожал руку! Мне хватит.– У нас во всей команде очень теплая атмосфера, а во вратарском кругу – так вообще! Поэтому Тема подбодрил, сказал, что я молодец. Никакого негатива от него вообще не было. Но я изначально не сомневался, что так и будет. У нас с Ребровым отличные отношения, он мне очень помогает.