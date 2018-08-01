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Александр Максименко: от Реброва не было никакого негатива

Голкипер "Спартака" Александр Максименко заявил, что вратарь красно-белых Артем Ребров подбодрил его после матча 1-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0).

– Что после "Оренбурга" сказал Каррера – вам лично и всей команде?

– Каждому пожал руку. Поздравил с победой, сказал: "Молодцы, двигаемся дальше. Ошибки разберем, хорошие моменты посмотрим".

– А вам лично после дебюта?

– Тоже пожал руку! Мне хватит.

– Тогда что сказал Ребров?

– У нас во всей команде очень теплая атмосфера, а во вратарском кругу – так вообще! Поэтому Тема подбодрил, сказал, что я молодец. Никакого негатива от него вообще не было. Но я изначально не сомневался, что так и будет. У нас с Ребровым отличные отношения, он мне очень помогает.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 16:39
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№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 17:15) #
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Блеать! Вот партизан! Ну,хоть кто-то что-то сказал?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
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