По информации "Евро-Футбол.Ру", в клубе готовы рассмотреть вариант снижения суммы, если в соглашение будет включён процент от последующей перепродажи футболиста. При этом представители игрока оценивают его ниже - в диапазоне 15-17 млн евро, однако такая позиция не совпадает с ожиданиями руководства "красно-белых".
В текущем сезоне он провёл 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт семь забитых мячей и две результативные передачи.
"Спартак" определился, за сколько готов продать Угальде - источник
"Спартак" определился с ценником на нападающего Манфреда Угальде и рассчитывает выручить за игрока порядка 20 миллионов евро.
