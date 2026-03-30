"Спартак" определился, за сколько готов продать Угальде - источник

"Спартак" определился с ценником на нападающего Манфреда Угальде и рассчитывает выручить за игрока порядка 20 миллионов евро.
Фото: ФК "Спартак"
По информации "Евро-Футбол.Ру", в клубе готовы рассмотреть вариант снижения суммы, если в соглашение будет включён процент от последующей перепродажи футболиста. При этом представители игрока оценивают его ниже - в диапазоне 15-17 млн евро, однако такая позиция не совпадает с ожиданиями руководства "красно-белых".

В текущем сезоне он провёл 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт семь забитых мячей и две результативные передачи.

