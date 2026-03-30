"В игровом стрессе он теряет человеческие обличия". Слуцкий раскритиковал поступок Талалаева

Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал резонансный эпизод в матче армейцев против "Балтики", который привёл к удалению Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
Специалист жёстко оценил поведение тренера калининградцев, подчеркнув недопустимость подобных действий.

- Я очень высоко оцениваю его как тренера, но эпизод с ЦСКА возмутительнейший. Его невозможно защитить в этой ситуации. Я такого ни разу в жизни не видел.

Талалаев в игровом стрессе теряет человеческие обличия. Когда у него оказался мяч, он его выбил, а потом под это подвел какую-то теоретическую базу. А ее не было, - сказал специалист в эфире "Это футбол, брат!".

Слуцкий также добавил, что в целом высоко оценивает работу Талалаева и называет "Балтику" ярко выраженной тренерской командой.

Напомним, в концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего произошла стычка с участием игроков. В итоге тренер был удалён, а позднее дисквалифицирован на четыре матча.

