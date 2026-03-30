"В игровом стрессе он теряет человеческие обличия". Слуцкий раскритиковал поступок Талалаева

- Я очень высоко оцениваю его как тренера, но эпизод с ЦСКА возмутительнейший. Его невозможно защитить в этой ситуации. Я такого ни разу в жизни не видел.
Талалаев в игровом стрессе теряет человеческие обличия. Когда у него оказался мяч, он его выбил, а потом под это подвел какую-то теоретическую базу. А ее не было, - сказал специалист в эфире "Это футбол, брат!".
Слуцкий также добавил, что в целом высоко оценивает работу Талалаева и называет "Балтику" ярко выраженной тренерской командой.
Напомним, в концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего произошла стычка с участием игроков. В итоге тренер был удалён, а позднее дисквалифицирован на четыре матча.