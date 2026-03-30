"Торпедо" разгромило "СКА-Хабаровск", Берковский оформил хет-трик

Московское "Торпедо" уверенно разобралось со "СКА-Хабаровском" в матче 26-го тура Первой лиги - 4:1.
Главным героем игры стал Илья Берковский, оформивший хет-трик. Также в составе москвичей отличился Даниил Уткин. У гостей единственный мяч на счету Камрана Алиева.

После этого результата "Торпедо" набрало 33 очка и располагается на 11-й позиции в таблице. "СКА-Хабаровск" имеет столько же баллов, но занимает 12-е место.

