Главным героем игры стал Илья Берковский, оформивший хет-трик. Также в составе москвичей отличился Даниил Уткин. У гостей единственный мяч на счету Камрана Алиева.
После этого результата "Торпедо" набрало 33 очка и располагается на 11-й позиции в таблице. "СКА-Хабаровск" имеет столько же баллов, но занимает 12-е место.
"Торпедо" разгромило "СКА-Хабаровск", Берковский оформил хет-трик
Московское "Торпедо" уверенно разобралось со "СКА-Хабаровском" в матче 26-го тура Первой лиги - 4:1.
