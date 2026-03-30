Барко стал лидером "Спартака" по продажам футболок

"Спартак" раскрыл данные по реализации клубной атрибутики - лидером по продажам футболок в текущем сезоне стал полузащитник Эсекьель Барко.
По информации Metaratings.ru, болельщики приобрели около 500 футболок с фамилией аргентинца. Вторую строчку занимает нападающий Манфред Угальде - на его счету порядка 300 проданных экземпляров.

Барко выступает за московский клуб с 2024 года и в нынешнем розыгрыше чемпионата России отметился 5 забитыми мячами и 6 результативными передачами в 22 матчах.

