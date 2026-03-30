Раков досрочно завершает сезон - агент игрока назвал причину

Представитель форварда "Крыльев Советов" Вадима Ракова Владимир Кузьмичёв сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем у своего клиента.

- Можно заявить, что у Вадима случился рецидив. Удар пришелся в ту же ногу. К сожалению, можно заявить, что этот сезон для него, с большой долей вероятности, завершен, - передаёт слова агента "СЭ"

Раков проводит текущий сезон в самарском клубе на правах аренды, тогда как его контракт принадлежит " Локомотиву ". Старт чемпионата для нападающего складывался удачно - он регулярно отличался и находился среди лучших бомбардиров турнира, после чего получил травму. Всего в этом сезоне он забил пять голов и оформил два ассиста в 10 встречах РПЛ.