Слуцкий - о решении ЦСКА: это сильнейший перегиб, такое недопустимо

- Любая ситуация, которую вы скажете, кроме того, что жена в тренерском штабе, - всё остальное бывает. Это сильнейший перегиб, на мой взгляд, который вообще недопустим. Это обесценивает работу реальных специалистов, - сказал Слуцкий в выпуске "Это футбол, брат!".
Слуцкий также привёл примеры из футбольной среды, отметив, что в ряде случаев участие женщин в клубной структуре может быть оправдано, однако не в формате работы внутри тренерского штаба.
Фабио Челестини возглавляет ЦСКА с прошлого лета. После 22 туров московская команда идёт на пятой позиции в таблице, имея 39 очков и отставая от тройки лидеров на пять баллов.
В следующем туре армейцы сыграют на выезде против "Акрона".