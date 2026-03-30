Слуцкий - о решении ЦСКА: это сильнейший перегиб, такое недопустимо

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о назначении жены Фабио Челестини в тренерский штаб ЦСКА на роль аналитика.
Специалист подчеркнул, что подобная практика, по его мнению, выходит за рамки профессиональных стандартов.

- Любая ситуация, которую вы скажете, кроме того, что жена в тренерском штабе, - всё остальное бывает. Это сильнейший перегиб, на мой взгляд, который вообще недопустим. Это обесценивает работу реальных специалистов, - сказал Слуцкий в выпуске "Это футбол, брат!".

Слуцкий также привёл примеры из футбольной среды, отметив, что в ряде случаев участие женщин в клубной структуре может быть оправдано, однако не в формате работы внутри тренерского штаба.

Фабио Челестини возглавляет ЦСКА с прошлого лета. После 22 туров московская команда идёт на пятой позиции в таблице, имея 39 очков и отставая от тройки лидеров на пять баллов.

В следующем туре армейцы сыграют на выезде против "Акрона".

