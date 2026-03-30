Геркус не считает "Динамо" претендентом на титул

- "Динамо" может выдать одну-две хороших игры. Но на дистанции команда находится примерно на том месте, где и должна. Может, чуть выше. Но это не соперник в борьбе за первое место, - передаёт слова Геркуса "Чемпионат".
В 22 турах "бело-голубые" одержали восемь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений. С таким результатом команда занимает седьмую строчку, набрав 30 очков.
В следующем туре московский клуб примет на своём поле "Оренбург". Матч состоится 4 апреля и начнётся в 17:30 по московскому времени.