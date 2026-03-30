Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
4 - 1 4 1
СКА-ХабаровскЗавершен

Геркус не считает "Динамо" претендентом на титул

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус оценил выступление московского "Динамо" в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Функционер отметил, что команда способна показывать качественный футбол в отдельных матчах, однако по ходу сезона демонстрирует уровень, соответствующий её текущему месту в таблице.

- "Динамо" может выдать одну-две хороших игры. Но на дистанции команда находится примерно на том месте, где и должна. Может, чуть выше. Но это не соперник в борьбе за первое место, - передаёт слова Геркуса "Чемпионат".

В 22 турах "бело-голубые" одержали восемь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений. С таким результатом команда занимает седьмую строчку, набрав 30 очков.

В следующем туре московский клуб примет на своём поле "Оренбург". Матч состоится 4 апреля и начнётся в 17:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится