Геркус не считает "Динамо" претендентом на титул

- " Динамо " может выдать одну-две хороших игры. Но на дистанции команда находится примерно на том месте, где и должна. Может, чуть выше. Но это не соперник в борьбе за первое место, - передаёт слова Геркуса "Чемпионат"

Функционер отметил, что команда способна показывать качественный футбол в отдельных матчах, однако по ходу сезона демонстрирует уровень, соответствующий её текущему месту в таблице.В 22 турах "бело-голубые" одержали восемь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений. С таким результатом команда занимает седьмую строчку, набрав 30 очков.В следующем туре московский клуб примет на своём поле "Оренбург". Матч состоится 4 апреля и начнётся в 17:30 по московскому времени.