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Неманья Пейчинович: несмотря на переезд в Китай, хочу получить российский паспорт

Бывший защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович, переехавший в китайский чемпионат, рассказал о своём уходе из команды, интересе "Спартака" и "Краснодара", а также о намерении получить российский паспорт.

- Из России был интерес?

- Был вариант с "Краснодаром". Плюс интересовался "Спартак". Москвичи говорили с моим агентом, но конкретного предложения не сделали.

- А если бы сделали, вы бы перешли?

- Зависело бы от финансовых условий. Я бы сравнил их с теми, которые мне предложил "Локомотив". И если бы между ними была большая разница, перешел бы в другую команду.

- Просто мало кто из футболистов публично говорит о том, что для него прежде всего важен финансовый аспект.

- Деньги многое решают. Не надо обманывать - они важны для футболистов. А те, кто говорят обратное, они просто скрывают это.

- Каким словом опишете четыре года жизни в России?

- Это было круто. Россия - мой второй дом. Очень уважаю эту страну, она у вас очень красивая. В Москве я чувствовал себя очень комфортно. Еще один плюс - очень красивые девушки (смеется). Хотя они и в Сербии хорошие.

- А где все-таки красивее?

- Сложно сказать. Вообще сейчас мало девушек, обладающих естественной красотой. Сейчас многие девушки делают операции, чтобы быть красивее. Мне это не нравится. Силикон и все такое - это не очень хорошо. Я не понимаю, как человек может решиться на такое.

- Вы женаты?

- Нет. Хотя в Москве я познакомился с русской девушкой, у нас были серьезные отношения. Но дальше не пошло.

- Она была моделью?

- Нет, обычной девушкой. Которая работает каждый день, а не загорает на пляжах (смеется).

- В июне появилась информация, что вы хотите получить российский паспорт. Это правда?

- Да. Есть друзья, которые помогали по бумагам. Сейчас я жду. Несмотря на то, что я ушел из "Локомотива", собираюсь получить паспорт. В моих планах это есть. Может, буду жить в Сербии, может в Москве. Мне подходит Россия, - сказал Пейчинович в интервью "Российской Газете".
Теги: Пейчинович Локомотив
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