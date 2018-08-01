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Гжегож Крыховяк рассказал, как правильно произносится его фамилия

Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал, почему перешёл в московскую команду, а также уточнил правильное произношение своей фамилии.

– Что привлекло в российском чемпионате? Почему выбрали "Локомотив"?

– "Локо" – крутой проект. Это клуб, который будет играть в Лиге чемпионов. Команда выиграла прошлый чемпионат России, знаю, что она очень амбициозна. Для меня Россия – это новый вызов. В Англии выдался непростой год.

Отдам все, что только могу "Локомотиву". Сейчас все мои мысли связаны с этим клубом, я не оглядываюсь назад, моя голова повернута вперед и мне хочется приносить пользу команде.

– Некоторые иностранцы боятся ехать в Россию. Никто не отговаривал от переезда?

– Страшилок про Россию мне никто не рассказывал. Сейчас я всем очень доволен, подхожу к идеальной физической форме после Кубка мира. Приходится чересчур много тренироваться, но это нормально и я готов к нагрузкам. Хочу как можно скорее выйти на поле в футболке "Локомотива". А если говорить о России, то я в предвкушении. Хочу открыть для себя этот чемпионат и эту страну.

– Что знали о России до перехода в "Локо"?

– Играл на чемпионате мира, а также против "Зенита" в Лиге Европы в 2015-м. Тогда мы победили. Надеюсь, в этом году произойдет то же самое.

– Кто в "Локомотиве" помогает осваиваться?

– Мачей Рыбус. Я очень хорошо его знаю по выступлениям за сборную. Он мне много чего рассказывает, ведь знает русский. Сейчас из-за языкового барьера мне чуть сложней адаптироваться. Но я выучу русский. Очень скоро. Не переживайте. В "Локомотиве" мы все говорим на языке футбола и прекрасно друг друга понимаем.

– Юрий Семин назвал на тренировке вас Гжежев Крыковяк.

– Слушайте, я в 15 лет уехал из Польши во Францию. Такого наслушался. Очень редко люди правильно называют. Уже привык к такому. А правильно: Гжегож Крыховяк, с ударением на букву "о". Не так уж и сложно (улыбается). Во Франции называли "Крико". Коротко и не порождает никаких недоразумений, - сказал поляк в интервью "СЭ".
Теги: Крыховяк Локомотив
Вчера, 23:52
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 00:04) #
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Болеет за:
КАМАЗ
моя голова повернута вперед


Какая красота. Он голову вперед постоянно поворачивает.

Интересно, а когда спит, куда она повернута?
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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