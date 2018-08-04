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Самба Соу: задача на сезон - занять минимум 8-е место

Полузащитник "Динамо" Самба Соу выразил мнение, что "бело-голубые" должны были побеждать в матче с "Рубином"

"В первом тайме мы играли неплохо. Во втором тайме чуть подустали и уже получалось не все. Были моменты, но забить не смогли и упустили победу. Обидно. Нам надо выигрывать в каждом матче. В том числе и с "Уралом" в третьем туре.

Наша задача на сезон - как минимум повторить прошлогодний результат и занять место не ниже 8-го", - цитирует игрока СЭ.
Теги: Динамо Самба Соу Рубин
Сегодня, 09:27
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:36) #
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Восьмое место уже было,надо занимать минимум 7-ое
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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