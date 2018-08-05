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Виктор Гончаренко: Еременко в "Спартаке"? No comments

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что не собирается комментировать слухи о переходе экс-хавбека армейцев Романа Еременко в "Спартак".

- Сегодня появилась информация, что Роман Еременко перейдет в "Спартак". Правда ли, что у ЦСКА была договоренность с ним о возвращении?

- No comments. No comments. Просто поймите: любые слухи не нуждаются в комментировании. Мы хотим многих футболистов, от нас могут многие уйти, многие могут прийти. Но комментировать возможные трансферы нет смысла. Переговоры – вещь сложная, они могут сорваться в любой момент. Поэтому какой смысл говорить, кого мы хотим?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гончаренко Еременко Спартак ЦСКА
Сегодня, 22:27
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№1 Написал: конина по Карпински (Сегодня, 22:30) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Вы там и слово не можете сказать без жила,задали простой вопрос ,начинаете хвостами вилять
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
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