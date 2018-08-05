В понедельник совет директоров "Локомотива" обсудит возможный трансфер Смолова

В понедельник, 6 августа, состоится заседание трансферного комитета "Локомотива".В этот орган входят председатель совета директоров "Локо" Анатолий Мещеряков, члены совдира Андрей Бокарев и Василий Кикнадзе, а также генеральный директор клуба Илья Геркус. Кроме них, в обсуждении всегда принимает участие главный тренер команды Юрий Семин.Трансферный комитет чемпиона России обсудит варианты усиления атаки команды. Кандидаты – 28-летний форвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов и 31-летний нападающий "Милана" Карлос Бакка. Также возможен (хотя на данный момент и маловероятен) вариант с переходом другого форварда, имеющего опыт игры в топ-лигах, в том числе, в Англии.За Смолова железнодорожники готовы выложить 9 миллионов евро. "Милан" оценивает Бакку в сумму порядка 15 миллионов. Такой ценник даже с учетом выплат по частям делает приобретение колумбийского игрока маловероятным.Трансферный комитет с большой долей вероятности сделает выбор в пользу Смолова. Правда, не факт, что "Краснодар" тут же ответит согласием – предстоят переговоры по возможным бонусам.