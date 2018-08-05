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В понедельник совет директоров "Локомотива" обсудит возможный трансфер Смолова

В понедельник, 6 августа, состоится заседание трансферного комитета "Локомотива".

В этот орган входят председатель совета директоров "Локо" Анатолий Мещеряков, члены совдира Андрей Бокарев и Василий Кикнадзе, а также генеральный директор клуба Илья Геркус. Кроме них, в обсуждении всегда принимает участие главный тренер команды Юрий Семин.

Трансферный комитет чемпиона России обсудит варианты усиления атаки команды. Кандидаты – 28-летний форвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов и 31-летний нападающий "Милана" Карлос Бакка. Также возможен (хотя на данный момент и маловероятен) вариант с переходом другого форварда, имеющего опыт игры в топ-лигах, в том числе, в Англии.

За Смолова железнодорожники готовы выложить 9 миллионов евро. "Милан" оценивает Бакку в сумму порядка 15 миллионов. Такой ценник даже с учетом выплат по частям делает приобретение колумбийского игрока маловероятным.

Трансферный комитет с большой долей вероятности сделает выбор в пользу Смолова. Правда, не факт, что "Краснодар" тут же ответит согласием – предстоят переговоры по возможным бонусам.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Краснодар Локомотив
Вчера, 23:49
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(1)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:04) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sergey Nasirov_2
думаю каррера может найти нужные слова для смолова .

Грацио, блеать?


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:58) #
  • -4
  •  (4)

Смолова нужен новый вызов,в Краснодаре он задержался. Спартак или Локо. Я все таки взял бы его в Спартак .думаю каррера может найти нужные слова для смолова .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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