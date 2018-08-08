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Жена Мамаева: Краснодар самый настоящий колхоз - я целыми днями сижу дома

Жена Павла Мамаева поделилась мнением о жизни в Краснодаре.

"После Москвы приезжайте в Краснодар и поживите там четыре года.

Когда я туда ехала, я говорила: "Что может быть проще, когда у тебя есть деньги и есть дети?" В любом городе к тебе хорошо будут относиться, ты все можешь купить те же машины или продукты, хорошо живешь… Ничего подобного!

Я целыми днями не выхожу из дома. Куда мне выходить? Краснодар – маленький город. Самый настоящий колхоз. Все тебя знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Это жесть. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим", - сказала Мамаева.

Точки Nad И
Теги: Мамаев Краснодар
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№60 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:27) #
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online

Цитата: Босх
Краснодар-в натуре сложный город.


Адская смесь хачей и хохлов. Такого хтитpoвыeбaнного народа нет во всей Российской Империи
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№59 Написал: SVN (Сегодня, 14:26) #
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online

интересно,она хоть понимает,что такое колхоз))
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№58 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:26) #
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online

Цитата: Fint
На лавры Ростова-на-Дону покушаешься?...

Тоже довольно специфический и неоднозначный городок. В будущем столицей юга России я вижу Донецк. Так сказать одним махом разрешить извечный спор Ростова и Краснодара. Думаю это будет справедливо и никто не будет в обиде
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№57 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:23) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Краснодар-в натуре сложный город.
он както развивался хаотично..
деревенское в нем что то осталось..

Но "мы нискем не общаемся" это конечно признак чего то нездорового..


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№56 Написал: Fint Москва (Сегодня, 14:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Shekel
претендент на столицу юга России вообще выглядит жалко и убого

На лавры Ростова-на-Дону покушаешься?... laughing
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№55 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:14) #
  • +1
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online

Жена Мамая конечно тупая п..зда ( ей дабы не раздражать общественность ни в коем случае нельзя было такое заявлять), но доля истины в ее словах есть. Я не миллионер, но и то попав даже не из Москвы, а из Донецка в Краснодар понял, что попал в колхоз, на фоне Москвы претендент на столицу юга России вообще выглядит жалко и убого
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№54 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Хабалка ! Ей только в колхозе и жить .


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№53 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 14:12) #
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: КогдаУжеЭтоЗакончится
Цитата: XUMKA
Во дура. Саранча на морду

Вы прежде чем жену Мамаева хаять сами на юге бы пожили, тогда бы узнали, что такое южное бабье. Мало того, что сплетницы, так еще и самые настоящие мигеры, базарные бабы и хабалки. Так что все правильно, пусть женщина дома сидит и не общается со всякой шушерой

да нормальный народ там: и мужики и дамы.
Придурков искать надо можно по женам футболеров.
Жена Жиркова в столице чалится, а прям сестра мамаевой
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№52 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 14:12) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нечем заняться, купи самотык и занимайся.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№51 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Нормальный город. Сам не был,но друг регулярно там бывает. По меркам РФ,очень даже.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№50 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Бедняжка...
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№49 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 13:56) #
  • +4
  •  (4)

Типичные рассуждения московской ТПэшки. Пустота и ногти крашеные...
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№48 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 13:47) #
  • +4
  •  (6)

Просто кто то зажрался от переизбытка бабла. Видимо нет такого количества публичных домов в Краснодаре, как в Москве , где она раньше работала.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№47 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:33) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: ERBULAN
Не повезло парню с женой, женской мудростью там не пахнет, как и наличием мозга.

типа Мамай умом блещет..
Онт нашли друг друга.. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№46 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 13:30) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: XUMKA
Во дура. Саранча на морду

Вы прежде чем жену Мамаева хаять сами на юге бы пожили, тогда бы узнали, что такое южное бабье. Мало того, что сплетницы, так еще и самые настоящие мигеры, базарные бабы и хабалки. Так что все правильно, пусть женщина дома сидит и не общается со всякой шушерой
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№45 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:24) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
С женами футболистов нужно какие то беседы профилактические проводить, чтобы рот не открывали. Если это её слова, то епать она овца))
Кстати, Краснодар отличный город


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№44 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 13:17) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если Краснодар - это колхоз, по мнению женушки Паши Мамая, то она - явно бывшая лимита из пригорода, сытая коза в первом поколении.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№43 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 13:14) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да,хороша парочка:гусь расписной да гагарочка.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№42 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 13:10) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
Во дура. Саранча на морду
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№41 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 13:09) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
На работу устройся,будет гораздо веселее!
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
№40 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:04) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Сразу видны культура и образованность.


--------------------
Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№39 Написал: ERBULAN (Сегодня, 13:03) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Рубин»
Не повезло парню с женой, женской мудростью там не пахнет, как и наличием мозга.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№38 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:03) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
...ты все можешь купить те же машины или продукты, хорошо живешь…
Вся в этом, купить - пожрать, пожрать-поспать, поспать-пожрать.....попробуй почитать, поучиться чему нибудь, если лениво, по миру поездить....Мамаев играть закончит, такой возможности не будет.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№37 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 13:01) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Краснодар реально плохой город, летом не только жарко, так с полей еще и несет пыльцу, город страшно аллергийный
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№36 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:59) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
а игра в исполнении твоего пашеньки не колхоз?
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№35 Написал: александр матасов (Сегодня, 12:59) #
  • +3
  •  (7)

Кому ты на ... нужна,кто бы её узнавал.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№34 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 12:44) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Б-ЛЯ откуда берутся такие БЕСТОЛКОВЫЕ
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№33 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:44) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ндааа... похоже, эта парочка нашла друг-друга...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№32 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 12:43) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Да с коксом у нас хреново, вот что она имела ввиду!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№31 Написал: casabl (Сегодня, 12:43) #
  • +2
  •  (4)

Что за дама, какое , нах, отношение к футболу. блд?
Нам какое дело, что тёлке нехер чем заняться?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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