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Дмитрий Селюк: деньги РЖД ушли в помойку (скорее по чьим-то карманам)

Агент Дмитрий Селюк остро отреагировал на поражение "Локомотива" в матче с "Оренбургом" (0:1). Команда Юрия Сёмина не может забить уже в 4 матчах текущего сезона.

- Я ошибся. Крыховяк с зарплатой 3,5 млн даже для игры с Оренбургом не подходит.

Чорлука - 4 млн, Денисов - 3 млн, Крыховяк - 3,5 млн, Фернандеш - 3,8 млн, Фарфан - 2,5 млн, Смолов - 3 млн. И эта команда просто об******сь. Бюджет вышедших на поле игроков Локомотива больше всего бюджета Оренбурга. И Геркус говорит, это хорошая работа спортдиректора? Позор.

Вместо покупки Эдера лучше бы на замену чаще выпускали Жемалетдинова. Все равно Эдер играть не будет. А еще в запасе чемпион мира Хеведес за 4 млн... Жаль деньги РЖД. Они ушли в помойку (скорее по чьим-то карманам), - написал Селюк в своём твиттере.
Теги: Селюк Локомотив Крыховяк Эдер Хёведес
Сегодня, 17:04
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(8)
№14 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Обыграли Анжи, теперь в тренде.

Махачкала если что поприличнее Минска))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№13 Написал: Напах51 Рай (Сегодня, 18:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сеноповал
Цитата: Sskvaer
Локомотив стал похож на Зенит

Это невозможно !!!!!!!!!!!!!!!!
Как сравнить ВЕЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ и монгольскую москву - символ рабов и холопов

Чмо болотное, МОСКВА и твоя столица.Откуда такие ушлёпки берутся.
Регистрация: 24.09.2012 [жалоба]
№12 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:24) #
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Цитата: Колян Безмолвный
игроки дно потому что никому не нужное в Европе что в Локомотиве что в Зените.
А у Зенита еще и тренер днище

Ну, вы-то сегодня на свинье с шашкой наголо. Обыграли Анжи, теперь в тренде.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№11 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 18:10) #
  • -4
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
у Зенита еще и тренер днище

Хуже !!
Он ничтожество у наёмников
Он уничтожит ЗЕНИТ
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 18:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sskvaer
Локомотив стал похож на Зенит. Игроков набрали а толку нет...

игроки дно потому что никому не нужное в Европе что в Локомотиве что в Зените.
А у Зенита еще и тренер днище
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: fd65 (Сегодня, 17:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sskvaer
Локомотив стал похож на Зенит. Игроков набрали а толку нет...

Геркус свое дело знает....., не даром в болоте университеты проходил..... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№8 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 17:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я смотрю, что не я один увидел зависть в слова селюка))) такое ощущение, что вырезали последнюю фразу типа "лучше бы купили у меня такого-то футболиста, ещё бы сэкономили"))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 17:46) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sskvaer
Локомотив стал похож на Зенит

Это невозможно !!!!!!!!!!!!!!!!
Как сравнить ВЕЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ и монгольскую москву - символ рабов и холопов
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:45) #
  • -1
  •  (1)

ну щас бы по одной ,двум играм судить
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№5 Написал: Sskvaer (Сегодня, 17:41) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Локомотив стал похож на Зенит. Игроков набрали а толку нет...
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:26) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы ЯЯ Туре у него купили laughing Он это имеет в виду?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: truten74 (Сегодня, 17:17) #
  • +2
  •  (8)

Рви Жопу Даром платит дорожникам своим копейки при этом цены на билеты уже выше чем на билеты на самолёты.Начальство катеджи себе строят а низший состав копейки получает.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:12) #
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
А он точно не опущенный тролль СуперШняга, тоже поди всю жизнь Локо поломал?
Да, все правильно говоришь. Проиграли Оренбургу, нужно всех распродать и команду разогнать. Пофиг, что обыгрывали Спартак, Зенит и ЦСКА, все закончилось и чемпионат наверное тоже, сегодня в 16.00 по Москве.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 17:08) #
  • +2
  •  (4)

в карман , а не в помойку, идиот..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
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