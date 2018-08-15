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Игорь Лебедев: мы продолжаем ждать реакции на избиение российских журналистов в Салониках

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев призвал УЕФА разобраться с нападением греческих фанатов на российских журналистов, которое произошло в Салониках перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" (2:3).

"Мы продолжаем ждать реакции на избиение российских журналистов в Салониках. Если УЕФА пытается закрыть на такое глаза, то я считаю, что мы должны эту тему вновь поднять и обратиться в УЕФА. На моей памяти такого не было, чтобы болельщики вторгались в зону СМИ и распускали руки в отношении иностранных журналистов. Да, болельщики ведут себя по-разному и могут выпрыгнуть на поле, но чтобы залетать в зону для журналистов и избивать их – такого не было. Поэтому УЕФА не должен отмолчаться!", - цитирует Лебедева "Спорт-Экспресс".
Теги: Лебедев
Сегодня, 17:15
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№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:44) #
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online

Цитата: P. Holmberg
Вы- это кто?

Патриёты РФ


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 17:32) #
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Цитата: Shekel
то я считаю, что мы должны созвать совбез ООН


Вы- это кто? Лига пикейных жилетов из вольного города Черноморска?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:29) #
  • +1
  •  (1)
online

Если УЕФА пытается закрыть на такое глаза, то я считаю, что мы должны созвать совбез ООН


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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