"Локомотив" победил, но играл ужасно

"Железнодорожники" с трудом взяли 3 очка в Самаре. Все решил Гильерме. Но Юрий Павлович по-прежнему доволен игрой.Стоило "Крыльям Советов" раз победить, так сразу в самарской команде появилась уверенность. И самое любопытное, что игрокам Андрея Тихонова было плевать, кто приехал к ним в гости. Они не посмотрели на регалии, которыми так любят бряцать железнодорожники, при любой возможности напоминая, что Эдер – чемпион Европы, Хеведес – чемпион мира, а Крыховяк вообще сбился со счета побед в Лиге Европы.Андрей Тихонов для "Локомотива" подготовил серьезный заслон в середине поля. Кроме 3 центральных защитников в шаге от задней линии действовали Ланин и Зотов. Первый вообще удивил своей заряженностью на игру. Казалось, что мимо Ланина вообще невозможно пройти. Даже фирменный забег Фарфана, от которого в прошлом сезоне пострадали едва ли не все команды чемпионата, был остановлен с такой легкостью, что сам перуанец потом скис и старался с опорником "Крыльев" больше не встречаться.По количеству отборов Ланин вообще был лучшим на поле. Понятно, что в первом тайме "Крыльям" приходилось больше играть на своей половине, но после перерыва самарцы практически не прижимались к воротам. Для сравнения еще один факт – Крыховяк и Денисов на двоих совершили только 1 отбор. И это главный выжигатель чемпионата с лучшим польским полузащитником последних лет.Понятно, что самарские болельщики расстроены поражением, ясно, что не все в их фанатской среде довольны Тихоновым. Но не отметить тот факт, что "Крылья" в каждой встрече играют от себя, невозможно. Против "Локо" они "перебили" "железнодорожников" – 9 ударов, из них 4 в створ. А ведь еще было 5 заблокированных выстрелов.После матча Андрей Валерьевич посетовал, что команде не хватило мастерства в завершающей стадии. И в этом он был абсолютно прав. Потому что его "Крылья" создали моментов на 2-3 встречи вперед. Такого простора между Кверквелией и Чорлукой давно не приходилось видеть. А на флангах за самарцами вообще не успевали Лысов и Игнатьев (хотя последний лидер своих по отборам). Вот Владислав и занервничал, когда сначала рубанул в колено сопернику (это уже красная, надо понимать), а потом еще включил режим Эшли Янга, чтобы избавить команду от валидола в концовке.Только за счет сумасшедшей реакции Гильерме "Локомотиву" удалось сохранить ворота "сухими" в матче с такими "Крыльями". Но потенциал самарцев виден. Еще прибавит Соболев, осмелеет, станет чуть наглее. Яковлев наконец-то забудет свои провалы и начнет завершать моменты. А Корниленко вернется на тот уровень, из-за которого его однажды пригласили в "Зенит". Главное, Тихонову не скатываться в "автобусы". Нынешний стиль очень симпатичный.Лучшего календаря для дебюта Федора Смолова в "Локомотиве" придумать было сложно. Два матча против новичков РПЛ. Встречи, в которых можно сразу влюбить в себя болельщиков клуба, увеличить продажи футболок с 9-ым номером. Да и вообще забыться после кошмарного месяца июля.Но не так все просто. Смолов в очередной раз не убедил. Если с "Оренбургом" у него было 1 удар за всю встречу, то против "Крыльев" вообще ничего. Выстрел какой-то Федор пытался произвести, но его легко заблокировали. Смолов всего лишь 25 раз встретился с мячом (это наименьший показатель в команде), из 21 пасов только 17 стали точными. Семин слишком мягко резюмировал игру нападающего: "Ему тяжело". Похоже, что следующий матч Федор начнет на скамейке запасных, потому что Фарфан был намного лучше.И тут стоит отметить мысль Юрия Павловича. Пока братья Миранчуки отходят от тренировок Станислава Черчесова и откисают от чемпионского шампанского, игра "Локомотива" впереди буксует и еле катится, как дрезина в сравнении с паровозом. Семин решил в матче с "Крыльями" отрядить на левый фланг Лысова, который к атакам подключается чуть чаще Чорлуки, чтобы поставить над ним по краю Фарфана.И перуанец с какой-то жадностью носился за мячом. Его шикарная диагональ с левого фланга чуть не привела к голу Игнатьева. А Крыховяк забивал свой мяч именно после удара Фарфана головой, когда он перепрыгнул всех на корнере. Только из-за перуанца "Крылья" не всеми футболистами бегали впереди, опасаясь рывком южноамериканца. На весь матч его, конечно, не хватило. Но похоже, что Фарфан набирает чемпионские кондиции, которыми вытащил в прошлом году "Локомотив" на первое место. Тем более, когда другие лидеры команды молчат.С креативом у "Локомотива" беда полнейшая, как говорилось выше. Португалец еще раньше имел проблемы со стабильностью (поэтому с его талантом и не заиграл в топ-клубах), а теперь они проявились с новой силой. За матч на счету Фернандеша 3 удара, из которых 2 были заблокированы, а 1 не попал в створ ворот. Миранчук вообще ни разу не приметился в сторону рамки "Крыльев". И непонятно, когда случился этот сбой. Кто виноват? Тренер, который дает игрокам неверные установки? Или же сами футболисты, опустившие к себе планку с требованиями?Крыховяк, когда забивал, оказался в нужный момент в нужное время. Как и подобает игроку высокого класса. И он в отличие от Фернандеша попадал в створ. Вот только с передачами у поляка вообще не клеилось на протяжении 90 минут – только 71 процент точных. Для опорника в матче с аутсайдером – это разве нормальные цифры?Поэтому, когда Юрий Семин говорит, что он всем доволен, то складывается ощущение, что главный тренер "Локо" явно лукавит. Или же хочет показать полную уверенность в команде, дабы Геркус не подумал, что рулевой потерял контроль. Или же хочет отвести негатив от футболистов. Но чемпионская игра "Локо" явно сломалась, а ставить ее обратно на рельсы придется Семину самому.