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"Локомотив" победил, но играл ужасно
"Железнодорожники" с трудом взяли 3 очка в Самаре. Все решил Гильерме. Но Юрий Павлович по-прежнему доволен игрой.
Олег Ланин разобрался в центре поля
Стоило "Крыльям Советов" раз победить, так сразу в самарской команде появилась уверенность. И самое любопытное, что игрокам Андрея Тихонова было плевать, кто приехал к ним в гости. Они не посмотрели на регалии, которыми так любят бряцать железнодорожники, при любой возможности напоминая, что Эдер – чемпион Европы, Хеведес – чемпион мира, а Крыховяк вообще сбился со счета побед в Лиге Европы.
Андрей Тихонов для "Локомотива" подготовил серьезный заслон в середине поля. Кроме 3 центральных защитников в шаге от задней линии действовали Ланин и Зотов. Первый вообще удивил своей заряженностью на игру. Казалось, что мимо Ланина вообще невозможно пройти. Даже фирменный забег Фарфана, от которого в прошлом сезоне пострадали едва ли не все команды чемпионата, был остановлен с такой легкостью, что сам перуанец потом скис и старался с опорником "Крыльев" больше не встречаться.
По количеству отборов Ланин вообще был лучшим на поле. Понятно, что в первом тайме "Крыльям" приходилось больше играть на своей половине, но после перерыва самарцы практически не прижимались к воротам. Для сравнения еще один факт – Крыховяк и Денисов на двоих совершили только 1 отбор. И это главный выжигатель чемпионата с лучшим польским полузащитником последних лет.
Тихонов удивил агрессивным стилем
Понятно, что самарские болельщики расстроены поражением, ясно, что не все в их фанатской среде довольны Тихоновым. Но не отметить тот факт, что "Крылья" в каждой встрече играют от себя, невозможно. Против "Локо" они "перебили" "железнодорожников" – 9 ударов, из них 4 в створ. А ведь еще было 5 заблокированных выстрелов.
После матча Андрей Валерьевич посетовал, что команде не хватило мастерства в завершающей стадии. И в этом он был абсолютно прав. Потому что его "Крылья" создали моментов на 2-3 встречи вперед. Такого простора между Кверквелией и Чорлукой давно не приходилось видеть. А на флангах за самарцами вообще не успевали Лысов и Игнатьев (хотя последний лидер своих по отборам). Вот Владислав и занервничал, когда сначала рубанул в колено сопернику (это уже красная, надо понимать), а потом еще включил режим Эшли Янга, чтобы избавить команду от валидола в концовке.
Только за счет сумасшедшей реакции Гильерме "Локомотиву" удалось сохранить ворота "сухими" в матче с такими "Крыльями". Но потенциал самарцев виден. Еще прибавит Соболев, осмелеет, станет чуть наглее. Яковлев наконец-то забудет свои провалы и начнет завершать моменты. А Корниленко вернется на тот уровень, из-за которого его однажды пригласили в "Зенит". Главное, Тихонову не скатываться в "автобусы". Нынешний стиль очень симпатичный.
Холодное лето Смолова продолжается
Лучшего календаря для дебюта Федора Смолова в "Локомотиве" придумать было сложно. Два матча против новичков РПЛ. Встречи, в которых можно сразу влюбить в себя болельщиков клуба, увеличить продажи футболок с 9-ым номером. Да и вообще забыться после кошмарного месяца июля.
Но не так все просто. Смолов в очередной раз не убедил. Если с "Оренбургом" у него было 1 удар за всю встречу, то против "Крыльев" вообще ничего. Выстрел какой-то Федор пытался произвести, но его легко заблокировали. Смолов всего лишь 25 раз встретился с мячом (это наименьший показатель в команде), из 21 пасов только 17 стали точными. Семин слишком мягко резюмировал игру нападающего: "Ему тяжело". Похоже, что следующий матч Федор начнет на скамейке запасных, потому что Фарфан был намного лучше.
Выход в старте Фарфана – единственное классное решение Семина
И тут стоит отметить мысль Юрия Павловича. Пока братья Миранчуки отходят от тренировок Станислава Черчесова и откисают от чемпионского шампанского, игра "Локомотива" впереди буксует и еле катится, как дрезина в сравнении с паровозом. Семин решил в матче с "Крыльями" отрядить на левый фланг Лысова, который к атакам подключается чуть чаще Чорлуки, чтобы поставить над ним по краю Фарфана.
И перуанец с какой-то жадностью носился за мячом. Его шикарная диагональ с левого фланга чуть не привела к голу Игнатьева. А Крыховяк забивал свой мяч именно после удара Фарфана головой, когда он перепрыгнул всех на корнере. Только из-за перуанца "Крылья" не всеми футболистами бегали впереди, опасаясь рывком южноамериканца. На весь матч его, конечно, не хватило. Но похоже, что Фарфан набирает чемпионские кондиции, которыми вытащил в прошлом году "Локомотив" на первое место. Тем более, когда другие лидеры команды молчат.
Крыховяк хоть забил, а что сделали Миранчук и Фернандеш?
С креативом у "Локомотива" беда полнейшая, как говорилось выше. Португалец еще раньше имел проблемы со стабильностью (поэтому с его талантом и не заиграл в топ-клубах), а теперь они проявились с новой силой. За матч на счету Фернандеша 3 удара, из которых 2 были заблокированы, а 1 не попал в створ ворот. Миранчук вообще ни разу не приметился в сторону рамки "Крыльев". И непонятно, когда случился этот сбой. Кто виноват? Тренер, который дает игрокам неверные установки? Или же сами футболисты, опустившие к себе планку с требованиями?
Крыховяк, когда забивал, оказался в нужный момент в нужное время. Как и подобает игроку высокого класса. И он в отличие от Фернандеша попадал в створ. Вот только с передачами у поляка вообще не клеилось на протяжении 90 минут – только 71 процент точных. Для опорника в матче с аутсайдером – это разве нормальные цифры?
Поэтому, когда Юрий Семин говорит, что он всем доволен, то складывается ощущение, что главный тренер "Локо" явно лукавит. Или же хочет показать полную уверенность в команде, дабы Геркус не подумал, что рулевой потерял контроль. Или же хочет отвести негатив от футболистов. Но чемпионская игра "Локо" явно сломалась, а ставить ее обратно на рельсы придется Семину самому.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Олег Ланин разобрался в центре поля
Стоило "Крыльям Советов" раз победить, так сразу в самарской команде появилась уверенность. И самое любопытное, что игрокам Андрея Тихонова было плевать, кто приехал к ним в гости. Они не посмотрели на регалии, которыми так любят бряцать железнодорожники, при любой возможности напоминая, что Эдер – чемпион Европы, Хеведес – чемпион мира, а Крыховяк вообще сбился со счета побед в Лиге Европы.
Андрей Тихонов для "Локомотива" подготовил серьезный заслон в середине поля. Кроме 3 центральных защитников в шаге от задней линии действовали Ланин и Зотов. Первый вообще удивил своей заряженностью на игру. Казалось, что мимо Ланина вообще невозможно пройти. Даже фирменный забег Фарфана, от которого в прошлом сезоне пострадали едва ли не все команды чемпионата, был остановлен с такой легкостью, что сам перуанец потом скис и старался с опорником "Крыльев" больше не встречаться.
По количеству отборов Ланин вообще был лучшим на поле. Понятно, что в первом тайме "Крыльям" приходилось больше играть на своей половине, но после перерыва самарцы практически не прижимались к воротам. Для сравнения еще один факт – Крыховяк и Денисов на двоих совершили только 1 отбор. И это главный выжигатель чемпионата с лучшим польским полузащитником последних лет.
Тихонов удивил агрессивным стилем
Понятно, что самарские болельщики расстроены поражением, ясно, что не все в их фанатской среде довольны Тихоновым. Но не отметить тот факт, что "Крылья" в каждой встрече играют от себя, невозможно. Против "Локо" они "перебили" "железнодорожников" – 9 ударов, из них 4 в створ. А ведь еще было 5 заблокированных выстрелов.
После матча Андрей Валерьевич посетовал, что команде не хватило мастерства в завершающей стадии. И в этом он был абсолютно прав. Потому что его "Крылья" создали моментов на 2-3 встречи вперед. Такого простора между Кверквелией и Чорлукой давно не приходилось видеть. А на флангах за самарцами вообще не успевали Лысов и Игнатьев (хотя последний лидер своих по отборам). Вот Владислав и занервничал, когда сначала рубанул в колено сопернику (это уже красная, надо понимать), а потом еще включил режим Эшли Янга, чтобы избавить команду от валидола в концовке.
Только за счет сумасшедшей реакции Гильерме "Локомотиву" удалось сохранить ворота "сухими" в матче с такими "Крыльями". Но потенциал самарцев виден. Еще прибавит Соболев, осмелеет, станет чуть наглее. Яковлев наконец-то забудет свои провалы и начнет завершать моменты. А Корниленко вернется на тот уровень, из-за которого его однажды пригласили в "Зенит". Главное, Тихонову не скатываться в "автобусы". Нынешний стиль очень симпатичный.
Холодное лето Смолова продолжается
Лучшего календаря для дебюта Федора Смолова в "Локомотиве" придумать было сложно. Два матча против новичков РПЛ. Встречи, в которых можно сразу влюбить в себя болельщиков клуба, увеличить продажи футболок с 9-ым номером. Да и вообще забыться после кошмарного месяца июля.
Но не так все просто. Смолов в очередной раз не убедил. Если с "Оренбургом" у него было 1 удар за всю встречу, то против "Крыльев" вообще ничего. Выстрел какой-то Федор пытался произвести, но его легко заблокировали. Смолов всего лишь 25 раз встретился с мячом (это наименьший показатель в команде), из 21 пасов только 17 стали точными. Семин слишком мягко резюмировал игру нападающего: "Ему тяжело". Похоже, что следующий матч Федор начнет на скамейке запасных, потому что Фарфан был намного лучше.
Выход в старте Фарфана – единственное классное решение Семина
И тут стоит отметить мысль Юрия Павловича. Пока братья Миранчуки отходят от тренировок Станислава Черчесова и откисают от чемпионского шампанского, игра "Локомотива" впереди буксует и еле катится, как дрезина в сравнении с паровозом. Семин решил в матче с "Крыльями" отрядить на левый фланг Лысова, который к атакам подключается чуть чаще Чорлуки, чтобы поставить над ним по краю Фарфана.
И перуанец с какой-то жадностью носился за мячом. Его шикарная диагональ с левого фланга чуть не привела к голу Игнатьева. А Крыховяк забивал свой мяч именно после удара Фарфана головой, когда он перепрыгнул всех на корнере. Только из-за перуанца "Крылья" не всеми футболистами бегали впереди, опасаясь рывком южноамериканца. На весь матч его, конечно, не хватило. Но похоже, что Фарфан набирает чемпионские кондиции, которыми вытащил в прошлом году "Локомотив" на первое место. Тем более, когда другие лидеры команды молчат.
Крыховяк хоть забил, а что сделали Миранчук и Фернандеш?
С креативом у "Локомотива" беда полнейшая, как говорилось выше. Португалец еще раньше имел проблемы со стабильностью (поэтому с его талантом и не заиграл в топ-клубах), а теперь они проявились с новой силой. За матч на счету Фернандеша 3 удара, из которых 2 были заблокированы, а 1 не попал в створ ворот. Миранчук вообще ни разу не приметился в сторону рамки "Крыльев". И непонятно, когда случился этот сбой. Кто виноват? Тренер, который дает игрокам неверные установки? Или же сами футболисты, опустившие к себе планку с требованиями?
Крыховяк, когда забивал, оказался в нужный момент в нужное время. Как и подобает игроку высокого класса. И он в отличие от Фернандеша попадал в створ. Вот только с передачами у поляка вообще не клеилось на протяжении 90 минут – только 71 процент точных. Для опорника в матче с аутсайдером – это разве нормальные цифры?
Поэтому, когда Юрий Семин говорит, что он всем доволен, то складывается ощущение, что главный тренер "Локо" явно лукавит. Или же хочет показать полную уверенность в команде, дабы Геркус не подумал, что рулевой потерял контроль. Или же хочет отвести негатив от футболистов. Но чемпионская игра "Локо" явно сломалась, а ставить ее обратно на рельсы придется Семину самому.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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