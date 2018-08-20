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Александр Шикунов: работаю в "Крыльях" с первого августа

Новый директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал своё назначение.

– Когда заняли пост директора по развитию?

– С первого августа официально занимаю эту должность. Но вклинился в работу после чемпионата мира. Где-то в 15-20 числах июля. Что входит в мои обязанности? Весь футбольный блок, чем везде и всю жизнь занимался. Школа, академия, основной состав – это то, за что буду отвечать. Срок контракта? Три года.

СЭ
Теги: Шикунов Крылья Советов
Сегодня, 21:09
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