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Футболист "Краснодара" отреагировал на поражение: нам всем нужно прийти в себя

Защитник "Краснодара" Валентин Пальцев прокомментировал неудачную серию команды в чемпионате России, которая достигла семи матчей без побед.
Фото: ФК "Краснодар"
Футболист признал, что у краснодарцев возникли проблемы, однако не смог назвать причины затянувшегося спада.

- Не знаю. Но могу сказать одно: нам всем нужно прийти в себя, - цитирует Пальцева "Матч ТВ".

В 13-м туре РПЛ "Краснодар" на выезде уступил "Родине" со счётом 1:2. Последнюю победу в чемпионате подопечные Мурада Мусаева одержали ещё в конце августа.

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