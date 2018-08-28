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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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Полузащитник "Крыльев" Ланин: когда судья посылает с поля матом, это не красит его
Полузащитник "Крыльев Советов" Олег Ланин прокомментировал своё удаление в матче 5-го тура чемпионата России с "Енисеем" (0:1).
"На мой взгляд, удаления там не было. Мы держали друг друга руками, потом я получил по лицу и упал, и вот за это я получил вторую жёлтую карточку. Вилков ошибся, это видели все, и можно посмотреть повторы.
Посмотрим, что будет по решению КДК, но так судить нельзя. Пенальти не поставили на 14-й минуте, красную карточку дали, после прыжка Кичина не дали даже жёлтой карточки. Не мне решать, но, повторюсь, так судить нельзя. Когда судья открытым текстом посылает меня с поля матом, то такая некорректная работа не красит его.
Момент с первой жёлтой тоже получился странный. Я услышал свисток, подумал, что нарушил правила, подошёл к нему и сказал, что не фолил. Сказал громко, эмоции всё-таки. На мои реплики Вилков ответил: "Не ты" — и дал мне жёлтую карточку", цитирует Ланина "Чемпионат.сом".
"На мой взгляд, удаления там не было. Мы держали друг друга руками, потом я получил по лицу и упал, и вот за это я получил вторую жёлтую карточку. Вилков ошибся, это видели все, и можно посмотреть повторы.
Посмотрим, что будет по решению КДК, но так судить нельзя. Пенальти не поставили на 14-й минуте, красную карточку дали, после прыжка Кичина не дали даже жёлтой карточки. Не мне решать, но, повторюсь, так судить нельзя. Когда судья открытым текстом посылает меня с поля матом, то такая некорректная работа не красит его.
Момент с первой жёлтой тоже получился странный. Я услышал свисток, подумал, что нарушил правила, подошёл к нему и сказал, что не фолил. Сказал громко, эмоции всё-таки. На мои реплики Вилков ответил: "Не ты" — и дал мне жёлтую карточку", цитирует Ланина "Чемпионат.сом".
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